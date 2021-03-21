نيابة شرطة الرضوان والمباحث يناقشان تعزيز وسائل جمع الاستدلالات

غزة- الرأي

ناقش عضو نيابة شرطة الرضوان أ محمد سالم ، ورئيس قسم المباحث بالمركز النقيب محمد الحلبي ومسؤول التحري النقيب محمد ابو منيع تعزيز وسائل البحث والتحرّي وجمع الاستدلالات، وتطبيق أحدث الجوانب الفنية التقنية في تعقب الجريمة والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة. وتنفيذ مذكرات القبض من المباحث العامة حال تعذر على العمليات المركزية الوصول لعناوين الجناة .



وتوافق المجتمعون على تفصيل التقرير للتفويضات الصادرة عن أعضاء النيابة بشكل دقيق، والتدرج في مذكرات الحضور والإحضار، وتسليم المضبوطات للنيابة العامة وفق الأصول القانونية، وتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفتح قنوات تواصل مباشر ودائم مع لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الناجزة