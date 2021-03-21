زراعة الوسطى تشرع بتوزيع رخص مزاولة تربية "الدجاج اللاحم"

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية زراعة الوسطى- قسم الإنتاج الحيواني والدواجن، بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية ورشة عمل توعوية شاملة لمربي الدواجن.



يأتي ذلك لتوضيح إجراءات وزارة الزراعة في ضبط جودة مدخلات الإنتاج وخاصة الأعلاف والبيض المخصب، بهدف تحسين نوعية وجودة البيض والأعلاف المستوردة، والتي بدورها تؤثر إيجابا على مربي الدواجن بحيث تحسن مستوى الإنتاج وتزيد معدلات التحويل وتقلل من النفوق واستخدام الأدوية البيطرية و تقلل من تكاليف الإنتاج ،

وفي نهاية اللقاء تم الحديث عن أهمية ترخيص مزارع الدواجن والفائدة المرجوة منها.. وأعقبها تسليم شهادات ترخيص مزارع الدواجن الخاصة بمربي الدواجن لعدد 37مربي بمحافظة الوسطى.

