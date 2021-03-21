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الاحتلال يسحب "بطاقة VIP" من الوزير رياض المالكي

21 آذار / مارس 2021 05:52

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الداخل المحتل-الرأي:

سحبت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، بطاقة المرور VIP من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
 
وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فقد سحبت السلطات المتخصصة بطاقة المرور VIP من الوزير الفلسطيني، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق عند المخابرات على جسر الأردن.
 
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية أن رسائل تهديد أمريكية وإسرائيلية كانت وصلت للقيادة الفلسطينية مفادها أن المطالبة بالتحقيق في جرائم إسرائيل خط أحمر لا تقبله تل أبيب.
 
والخميس الماضي، التقى المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
 
وكانت المدعية العامة للمحكمة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
 
وستحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب، وضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية.

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