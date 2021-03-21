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الداخلية بغزة تعلن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص

21 آذار / مارس 2021 07:50

عرض عسكري لقوات الأمن الوطني في غزة
عرض عسكري لقوات الأمن الوطني في غزة

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، الأحد، عن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2021، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 22 فبراير الماضي.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن الاختبارات ستبدأ اعتباراً من يوم غد الإثنين 22 مارس 2021، في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة.

ونوهت إلى أنه سيتم إبلاغ كل متسابق بموعد وساعة كل اختبار في التخصصات التي أعلنت عنها سابقاً، وذلك برسالة نصية عبر الهاتف المحمول، وعبر حسابه على صفحة الدخول الموحد.

ودعت الهيئة كافة المتسابقين لإحضار بطاقة الهوية الشخصية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة عند الحضور .

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