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"الانتخابات المركزي" تعلن موعد نشر القوائم الأولية للمرشحين

21 آذار / مارس 2021 08:24

مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة
مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، أنها تكتفي في هذه المرحلة، بنشر عدد القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح للانتخابات التشريعية 2021.

وبينت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن القوائم التي تقوم بالإعلان عن نفسها وعن أسماء مرشحيها تفعل ذلك على مسؤوليتها.

وأشارت إلى أنها ستنشر للجمهور القائمة الأولية بأسماء القوائم المترشحة ومرشحيها، بعد انتهاء مرحلة الترشح، وانتهاء النظر والبت في جميع القوائم المتقدمة، بتاريخ 6 نيسان/أبريل القادم.

وأوضحت أنها تسلمت في اليوم الأول من فتح باب الترشح طلبات ثلاث قوائم (واحدة في الضفة الغربية، واثنتان في قطاع غزة)، مؤكدة أنها تقوم بدراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط التي حددها القانون.

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