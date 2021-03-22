فيسبوك يدرس إطلاق نسخة من إنستجرام للأطفال أقل من 13 عاما

تدرس شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاق نسخة من تطبيق تبادل الصور إنستجرام للأطفال أقل من 13 عاما.

ونقل موقع بوزفيد نيوز المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن فيشال شاه نائب مدير المنتجات في إنستجرام قوله في رسالة عبر الشبكة الداخلية للشركة "يسرني أن أعلن أننا من الآن فصاعدا جعلنا العمل مع الشباب كأولوية لإنستجرام وأضفناهم إلى قائمة أولوياتنا إتش1".

وأضاف "سنقوم ببناء ركيزة جديدة للشباب داخل مجموعة منتجات المجتمع للتركيز على شيئين: الأول تسريع أعمال النزاهة والخصوصية لضمان أفضل تجربة ممكنة للمراهقين والثاني إطلاق إصدار من إنستجرام يسمح للأشخاص الأقل من 13 عامًا لاستخدام إنستجرام بأمان لأول مرة ".

يذكر أن الأطفال الأصغر من 13 عاما لا يمكنهم استخدام تطبيق إنستجرام. وكانت شبكة فيسبوك قد طرحت نسخة من برنامج المحادثة الفورية التابع لها ماسنجر لاستخدام الأطفال باسم ماسنجر كيدز في 2017 وتستهدف المستخدمين الأقل من 13 عاما.

وفي حين رفضت شبكة فيسبوك تأكيد هذه الأنباء قالت في بيان إن الأطفال يسألون بصورة متزايدة آباءهم عما إذا كان يمكنهم الانضمام إلى التطبيقات لمساعدتهم في التواصل مع أصدقائهم.

ولا توجد حتى الآن خيارات كثيرة أمام الآباء، لذلك فإننا نعمل على تقديم منتجات إضافية، كما فعلنا مع ماسنجر كيدز، الملائم للأطفال والذي يديره الآباء. نحن نبحث الان عن سبل توفير أدوات لتحكم الآباء في انستجرام لمساعدة أطفالهم في التواصل مع أصدقائهم واكتشاف عادات واهتمامات جديدة".