بيرلو "سعيد" بمواصلة العمل مع رونالدو الموسم المقبل

أكد أندريا بيرلو مدرب نادي يوفنتوس أنه سعيد بمواصلة العمل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يمتد عقده مع فريق السيدة العجوز حتى حزيران 2022.

وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أفضل لاعب في العالم خمس مرات بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليًا.

وقال بيرلو قبل المباراة ضد ضيفه بينيفينتو في الدوري الاحد "حتى الآن، لم نفكر بالموضوع، يتبقى عام على انتهاء عقد كريستيانو معنا ونحن سعداء بذلك".

وتابع الدولي الايطالي السابق المتوج بكأس العام 2006 "نحن نركز على نهاية الموسم. لقد سجل الكثير من الاهداف وإمكاناته أبعد من أن تناقش".

وفتح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الباب امام عودة "الدون" الى فريق العاصمة الاسبانية، معتبرًا أن ذلك "محتمل".

ووجه رونالدو (36 عامًا) رسالة الى جماهير يوفنتوس عبر انستاغرام بعد أن اختير أفضل لاعب في الدوري الايطالي للموسم الفائت من قبل رابطة اللاعبين.

ووعد أفضل هداف في الدوري هذا الموسم (23) في المنشور جماهير البيانكونيري "أننا سنواصل العمل حتى اليوم الاخير لأننا نملك سويًا أسباب للاحتفال هذا الموسم".

ويحتل يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم التسعة الاخيرة المركز الثالث في "سيري أ" بفارق 10 نقاط عن انتر المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.