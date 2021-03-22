باريس يصارع برشلونة على صفقة مجانية كبرى

أفادت تقارير صحافية فرنسية، بأن إدارة باريس سان جيرمان تخطط للانقضاض على واحدة من أهم الصفقات المطلوبة في برشلونة الصيف المقبل، وذلك بتوصية من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لتعزيز القوة الضاربة للهجوم الباريسي بداية من الموسم الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “لو بارزيان”، فإن البوش يرغب في ضم مهاجم ليون ممفيس ديباي، ليكون الشريك الثالث لنيمار جونيور وكيليان مبابي في الخط الأمامي، بدلا من الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي لم يُقنع مواطنه بأحقيته في البقاء لموسم آخر، وأيضا لاحتمال عودة الشاب الإيطالي مويس كين إلى ناديه إيفرتون بعد انتهاء مدة الإعارة.

وأرجعت الصحيفة سبب تحول أنظار بوتشيتينو والإدارة الباريسية تجاه ممفيس، لخبرته وتمرسه على أجواء الدوري الفرنسي، إلى جانب ذلك، لن يُكلف الخزينة سوى راتبه وبعض الامتيازات البسيطة لوكيل أعماله، باعتباره صفقة مجانية، وهذا ما تريده الإدارة الباريسية، لتوفير السيولة المطلوبة لتمديد عقد الثنائي مبابي ونيمار في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد التقرير، أن الإدارة الباريسية ستضغط بقوة على الدولي الهولندي ووكل أعماله في المرحلة القادمة، أملا في إقناعه باختيار مشروع “حديقة الأمراء” الطموح، بدلا من فكرة لم شمله برونالد كومان في “كامب نو”، بعد تعثر محاولة نقله إلى البلو غرانا الصيف الماضي، لعدم استماع إدارة ليون للعرض الكاتلوني الهزيل.

ومعروف أن إدارة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، قامت بمحاولة جادة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، لضم ممفيس ديباي من الدوري الفرنسي، ليحل محل السفاح لويس سواريز، بعد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، لكن المسؤولين في ليون، رفضوا الاستغناء عن هداف الفريق، لأسباب تتعلق بضعف المقابل المادي.

وكان ديباي قد انتقل إلى صفوف ليون منتصف العام 2017، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة ضخمة بالنسبة للنادي للفرنسي بلغت حوالي 22 مليون يورو شاملة المتغيرات، وخلال هذه الفترة، نجح في إحياء مسيرته الاحترافية بعد تجربته المأساوية مع الشياطين الحمر، وأثبت ذلك بمساهمته في ترشح الفريق لدوري أبطال أوروبا والوصول إلى الدور نصف النهائي النسخة الماضية، غير أنه تمكن من تسجيل 69 هدفا من ظهوره في 168 مباراة في كل البطولات حتى الآن.