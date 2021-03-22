أتلتيكو مدريد يتجاوز ألافيس بصعوبة ويبتعد بالقمة

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه ألافيس بهدف دون مقابل، الأحد، ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وجاء هدف الانتصار الوحيد للأتلتيك في الدقيقة 54، بعد كرة عرضية مميزة أرسلها المدافع كيران تريبير وجدت الأوروغوياني لويس سواريز الذي حولها برأسه في الشباك.

وكاد الأتلتي أن يدفع ثمن عدم تعزيز تقدمه غاليا، لولا تألق حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك في التصدي لركلة جزاء احتسبها الحكم قبل أربع دقائق فقط من نهاية الوقت الرسمي للمباراة.

وبهذا عزز أتلتيكو مدريد موقعه في صدارة الترتيب بعدما أصبح في رصيده 66 نقطة، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 23 نقطة يحتل بها المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.