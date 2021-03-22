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العمل النسائي بالأوقاف يفتتح مصلى الأمل للنساء بمدينة الأسرى

22 آذار / مارس 2021 10:17

العمل النسائي بالأوقاف يفتتح مصلى الأمل للنساء بمدينة الأسرى
العمل النسائي بالأوقاف يفتتح مصلى الأمل للنساء بمدينة الأسرى

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للعمل النسائي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، مصلى الأمل الخاص بالنساء في مدينة الأسرى والمحررين بمحافظة الوسطى, بحضور المدير العام أ. كفاح الرملي ومدراء ورؤساء أقسام العمل النسائي, وممثلات عن الجمعيات الإسلامية.


وخلال كلمة لها تحدثت الرملي حول فضل المسجد ودوره في تنشئة جيل حافظ لكتاب الله, قادر على جلب النصر للأمة الإسلامية, منوهةً الى أن المسجد يُعد بمثابة مؤسسة اسلامية ذات منظومة شاملة يهتم في جميع مناحي الحياة.


ودعت الرملي أهل الحي إلى عمارة المساجد بالصلاة والقيام والاعتكاف وقراءة القرآن والتقرب إلى الله والاعتصام بحبله, وعقد حلقات التحفيظ, ودورات أحكام التلاوة والتجويد, والدروس الوعظية لما فيها من الخير الكبير.
 

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