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النائب العام يتفقد شرطة بيت لاهيا

22 آذار / مارس 2021 10:27

النائب العام يتفقد شرطة بيت لاهيا
النائب العام يتفقد شرطة بيت لاهيا

غزة- الرأي

قال النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، إن إقامة العدل منهاجنا نتعاون مع الشركاء بأذرع العدالة في الجهاز القضائي لترسيخه واقعاً عملياً، والعمل على مدار الساعة مع الشرطة الفلسطينية بكافة إداراتها؛ للحد من الجريمة والتصدي لها بحزم، وبسط الأمن، وتحقيق العدالة، ورد المظالم، واستعادة الحقوق، وترسيخ سيادة القانون.

جاء ذلك، خلال  زيارته التفقدية لمركز شرطة بيت لاهيا، وبحضور مدير شرطة محافظة شمال غزة العقيد مصطفى الرزاينة، وشملت الزيارة تفقد كافة دوائر وأقسام مركز شرطة بيت لاهيا، (المباحث العامة، إدارة مكافحة المخدرات، قسم التحقيق وقسم التنفيذ، العمليات، استقبال الجمهور، الأرشيف، العلاقات العامة والشكاوى ونظارة المركز).

وشارك النائب العام في الزيارة، رئيس نيابة شمال غزة المستشار علي صرصور، ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ووكيل نيابة شرطة بيت لاهيا  محمد قعدان.

وكان في استقبالهم نائب مدير العلاقات العامة بالمحافظة العقيدابراهيم سحويل، ومدير المركز المقدمفراس عليان، ونائبه الرائد امحمود عويضة، ومندوب النيابة الرائد بلال الفيومي ومدير الاد ارة الرائدعبد القادر عبيد ومدير النظارة الرائد محمد عاشور، ومدير المباحث العامة الرائد محمد الكسيح  ومسؤول التنفيذ النقيب محمد ابو ربيع .


وتناقش المجتمعون القضايا والتفاصيل المتعلقة بتسيير الخدمات العدلية للمواطنين، ووحدة الفهم لمكونات  قطاع العدالة الجنائية وحول تطوير الاداء الفني وصقل المهارات للمحققين في تعزيز ادلة الاثبات في جمع  الاستدلالات.  


واشاد النائب العام  بدور قيادة الشرطة، وحرصها، وبالتعاون مع النيابة العامة، على تبني برنامج تطوير الكوادر الشرطية "برنامج المحقق الفعال" ، والذي يستهدف أقسام التحقيق خاصة، لما لها من دور أساسي في بناء الملف الجزائي، وحسن سير العدالة، مؤكدا أن النيابة العامة ستعمل ما بوسعها على دعم وإسناد هذه البرامج، وتعزيز دور المحققين في المنظومة الشرطية، والحرص على استمرار أدائها المميز في ملاحقة الجريمة وإنفاذ القانون، والعمل في كافة الظروف الاستثنائية.


من جانبه، أكد مدير شرطة بيت لاهيا المقدم فراس عليان، على تقديره لدور النيابة العامة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، وتطور أداء ضباط التحقيق، وتعزيزها للمتابعة والرقابة، مؤكداً علي العمل المشترك مع أركان العدالة، وحرص الإدارات الشرطية في كافة المواقع على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها، والمتابعة الدورية لكافة التفويضات الواردة من النيابة العامة، مع الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية؛ بما يحقق العدالة والأمن المجتمعي.

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