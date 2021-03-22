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وكيلا الزراعة والمالية يتفقدان أراضي المحررات

22 آذار / مارس 2021 10:41

وكيلا الزراعة والمالية يتفقدان أراضي المحررات
وكيلا الزراعة والمالية يتفقدان أراضي المحررات

غزة- الرأي

تفقد كلاُ من وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، المشاريع الاستراتيجية للقطاع الزراعي جنوب قطاع غزة.


وتأتي الزيارة التفقدية لوكيلا الزراعة والمالية، للاطلاع على المشاريع الزراعية التي ينفذها المستثمرين في القطاع الزراعي الخاص في أراضي المحررات، مؤكدان على دعمها للمشاريع الاسترتيجية التي تخدم القطاع الزراعي والمزارعين.


من جهة أخرى، تفقد القدرة معبري كرم أبو سالم و رفح التجاري، وذلك للاطلاع على سير العمل في المعبرين.


وفي السياق، كرم القدرة كلاُ من أحمد المصري مدير جمارك معبر رفح التجاري بوزارة المالية، وخالد الحصري المدير التنفيذي لشركة مالتي تريد، وذلك لجهودهما في تطوير مقر المعبر التجاري التابع للزراعة في معبر رفح.


كما تفقد القدرة في جولته، نقاط التعبئة والتغليف للخضروات التصديرية لخارج قطاع غزة، مشيداُ بعمل موظفي الوزارة والمزارعين والتجار ، الذين يشرفون على تجهيز المنتجات الفلسطينية للتصدير وفق المواصفات و بأعلى جودة.

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