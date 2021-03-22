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النقل والمواصلات تواصل اجتماعاتها مع الدفاع المدني

22 آذار / مارس 2021 10:44

النقل والمواصلات تواصل اجتماعاتها مع الدفاع المدني
النقل والمواصلات تواصل اجتماعاتها مع الدفاع المدني

غزة- الرأي

اجتمعت الإدارة العامة للحاسوب في وزارة النقل والمواصلات ممثلة بالإدارة العامة لهندسة المركبات مع الإدارة العامة للحاسوب في الدفاع المدني، وحضر اللقاء كل من أ. بهاء الأغا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات، والمهندس يوسف منصور مدير دائرة البرمجة والمهندسة سناء شحيبر من دائرة البرمجة، ومن الدفاع المدني م. خالد عبد الرحمن مدير الحاسوب في الدفاع المدني.


وذلك لمناقشة آليات التعاون في مجال ربط قطاعات الورش والكراجات ومحطات الخدمة فيما يخص الحريق وعوامل السلامة، وتم الاتفاق على التوصل لتقنية معينة لربط الطرفين.


من جانبه رحب م. خالد عبد الرحمن مدير الحاسوب في الدفاع المدني بالتعاون بين الجهتين وأبدى استعداده لاستكمال التعاون للتوصل لمنظومة حاسوبية تقنية تسهل على المواطنين تلقى الخدمة

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