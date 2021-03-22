وزارة العدل تكرّم موظفات الوزارة بمناسبة يومي المرأة والأم

غزة- الرأي

كرّم وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال موظفات الوزارة بمناسبة يوم المرأة ويوم الأم اللذين يُحتفل بهما في شهر مارس من كل عام.



وقال د. النحال في كلمته أمام الموظفات العاملات في دوائر الوزارة ومرافقها، إن المرأة محفوفة ومكرّمة بشكل كثيف في الشريعة الإسلامية وفي أدبياتنا العربية والإسلامية قبل أن يصبح لها يوم معترف به بالأمم المتحدة، مؤكداً على المكانة العظيمة التي تحظى بها النساء بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص.



وأكد خلال احتفال نظمته الوزارة للاحتفال بيوم المرأة العالمي ويوم الأم على أن كافة تعبيرات الامتنان والتقدير للمرأة الفلسطينية لا تفيها حقها لاسيما أنها لا تطلب المقابل وتضحي بوقتها وجهدها في سبيل وطنها وأسرتها، وحملت على عاتقها جهوداً جبارة في ظل غياب الزوج إما شهيداً أو أسيراً وسدت مكانه باقتدار.



من جانبه، أشار أ. حسن مرتجى مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية إلى أن الإسلام كرّم المرأة خير تكريم، حيث نزلت سورة كاملة تحمل اسم النساء، أنزل فيها الله كافة الشرائع والمعاملات التي ترفع قيمة المرأة في كل زمان ومكان.



ونظّم الحفل وحدة العلاقات الدولية والعامة وقامت بإهداء الموظفات هدية رمزية تكريماً لجهودهن الكبيرة وبصمتهن المميزة في تجويد العمل في الوزارة.