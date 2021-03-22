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الوعظ والإرشاد بالأوقاف يعقد ورشة عمل لمناقشة خطة رمضان لعام 1442هـ

22 آذار / مارس 2021 10:57

الوعظ والإرشاد بالأوقاف يعقد ورشة عمل لمناقشة خطة رمضان لعام 1442هـ
الوعظ والإرشاد بالأوقاف يعقد ورشة عمل لمناقشة خطة رمضان لعام 1442هـ

غزة- الرأي

عقدت الادارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورشة عمل لمناقشة خطة شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ بحضور ومشاركة مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد د. يوسف فرحات ومدراء الدوائر ورؤساء أقسام الوعظ بالمديريات وطاقم العاملين بالإدارة.


واستعرض رؤساء الأقسام جهودهم في ترتيب الاحتياجات الفنية والادارية لإنجاح خطة شهر رمضان المبارك، والمحاور الرئيسية ومناقشتها والاتفاق على مساحات التخصص في تطبيقها.


وخلال كلمته ثمن فرحات كافة الجهود المبذولة من قبل الطواقم العاملة بالإدارة العامة للوعظ والإرشاد بالوزارة، منوهاً الى حرص إدارته واجتهادهم للتحضير لخطة رمضان، لما لها من أهمية علمية ودعوية في نفوس الناس، مشدداً على ضرورة بث جهد دعوي منظم عبر المحافظات، وتوحيد النشاط الدعوي والاجتهاد في التطبيق للأنشطة الدعوية والبرامج المصاحبة لها.


يُذكر أن الورشة شهدت تفاعلاً متميزاً من المشاركين في تطوير أفكار ووسائل تطبيق الخطة، الى جانب تكريم الزميل حبيب الوحيدي لتقاعده الحكومي والزميل د. أحمد الزاملي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه.

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