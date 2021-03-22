المبـــاحث العامة تنجز قضية سرقة مبلغ مالي بقيمة "11" ألف دولار

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة – قسم مباحث الرمال في محافظة غزة، قضية سرقة محفظة بداخلها مبلغ مالي بقيمة "11" ألف دولار وعددٍ من الشيكات والمستندات الخاصة وذلك خلال أقل من "48" ساعة على الواقعة وضبطت خلالها السارقين .

وأكد النقيب يونس عوض رئيس قسم مباحث الرمال بمحافظة غزة :"أن القسم تلقى شكوى من المواطن "ع. ص" والتي مفادها قيام مجهولين بنشل محفظته وبداخلها مبلغ مالي يُقدر بــ "11" ألف دولار وشيكات بقيمة "10" آلاف شيكل من داخل جيبه ".

وأضاف النقيب عوض "أنه وفور تلقي الشكوى تم المباشرة في إجراء البحث وجمع الاستدلالات ومتابعة كاميرات المراقبة في مكان الواقعة لافتاً إلى أنه تم استقطاع تصوير يُظهر قيام شخصين يقومان بسرقة المحفظة ومن خلال المتابعة والتحري تم التعرف على أحدهم وهو المدعو "ع.ب" من سكان محافظة خان يونس حيث تم احضاره إلى قسم المباحث حسب الأصول القانونية للتحقيق ".

وأشار النقيب عوض إلى أنه وخلال التحقيق الأوّلى مع المدعو "ب" ومواجهته بالأدلة اعترف بما نُسب إليه بالاشتراك مع المدعو "أ.م" من سكان محافظة خان يونس .

وتابع أنه وباستكمال التحقيقات أفاد المدعو "ب" أنه قام بإخفاء جزء من المبلغ المسروق داخل منزله ، وعليه تم التنسيق مع قسم مباحث خانيونس البلد لاستصدار مذكرة تفتيش لمنزل الأخير وتم الخروج برفقتهم وضبط "4800" دولار داخل منزله ومبلغ "300" دولار بحوزته بالإضافة إلى مبلغ "334" شيكل بحوزة المدعو "م" .

ولفت النقيب عوض إلى أنه تم التحرز على المضبوطات وإحالة السارقين وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .