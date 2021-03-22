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خلال العام الجاري

الاقتصاد تعلن عن تسهيلات جديدة للمنتجين والتجار في غزة

22 آذار / مارس 2021 11:15

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الاثنين، عن تسهيلات جديدة لأصحاب المصانع والمنتجين والتجار خلال العام الجاري.

وذكرت الإدارة العامة والعلاقات العامة بالوزارة، أنه في ظل الظروف الراهنة ودعما لأصحاب المصانع والتجار والمنتجين فقد تقرر إعفاء المصانع المتوقفة عن العمل من رسوم التراخيص بنسبة (100%)، وإعفاء المشاريع الإنتاجية التعاونية من رسوم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد لمدة سنة، واستمرار إعفاء المصانع من قيمة (20%) بدل استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الوزارة أعلنت عن استثمار رسوم المشاريع الصناعية الصغيرة من رسوم التسجيل لمدة (6) أشهر في إطار برنامج الحاضنة، وتسجيل شركات الرياديين الخاصة بالخريجين الجدد مقابل رسوم قدرها (100) دولار فقط، وإعفاء المنتج المحلي المطابق للمواصفات من رسوم الفحص المخبري.

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