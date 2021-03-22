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المواصلات و شرطة المرور تناقشان إعداد منهج موحد لرياض الأطفال

22 آذار / مارس 2021 11:31

المواصلات و شرطة المرور تناقشان إعداد منهج موحد لرياض الأطفال
المواصلات و شرطة المرور تناقشان إعداد منهج موحد لرياض الأطفال

غزة- الرأي

ناقشت دائرة التوعية المرورية المنهج الخاص الذي تم إعداده من قبل الدائرة لمرحلة رياض الأطفال والذي يتعلق بالسلامة المرورية  مع دائرة التوعية المرورية بشرطة المرور والنجدة ويتضمن المنهج مواد تتعلق بالإرشادات والسلوكيات المرورية وكيفية التعامل مع الطريق مع وجود فيديوهات تتعلق بذلك من أجل إيصال الفكرة للأطفال عبر المشاهدة بشكل مباشر،  وقد تم اعتماد المنهج من أجل إعطاءه في يوم دراسي لمرشدات مربيات الأطفال  بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم .


وتسعى الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية  وبالتنسيق مع المعهد المروري والذين يقومون باعطاء محاضرات توعوية لرياض الأطفال بأن يكون هناك منهج معتمد وفق خطة وزارة التربية والتعليم من أجل غرس مفاهيم الثقافة المرورية في نفوس الأطفال منذ الصغر وذلك لتعزيز ثقافة الوعي المروري لديهم .


وسيتم عقد هذا اليوم الدراسي في بداية أبريل لمرشدات الرياض والذين بدورهن سيقومن بشرحه إلى مريبات الأطفال في الرياض من خلال سلسلة محاضرات ستشمل جميع المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم .


وتم خلال اللقاء مناقشة تشكيل كادر متخصص من الجمعيات ذات العلاقة للمساهمة في زيادة الزيارات للمدارس ورياض الأطفال لبرامج التوعية المرورية .

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