وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق مراكز خدمات "أونروا" في غزة لليوم الثاني وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات و شرطة المرور تناقشان إعداد منهج موحد لرياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية مُكــافحة المُخدرات بغزة تضبط "6" فروش حشيش وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تعلن عن تسهيلات جديدة للمنتجين والتجار في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية المبـــاحث العامة تنجز قضية سرقة مبلغ مالي بقيمة "11" ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بالأوقاف يعقد ورشة عمل لمناقشة خطة رمضان لعام 1442هـ وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تكرّم موظفات الوزارة بمناسبة يومي المرأة والأم وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تواصل اجتماعاتها مع الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية وكيلا الزراعة والمالية يتفقدان أراضي المحررات
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تطلع المؤسسات الحقوقية على برامج تطعيم "كورونا"

22 آذار / مارس 2021 11:40

الصحة تطلع المؤسسات الحقوقية على برامج تطعيم "كورونا"
الصحة تطلع المؤسسات الحقوقية على برامج تطعيم

غزة- الرأي

عقدت وزارة الصحة ، لقاًء خاصاً مع المؤسسات الحقوقية حول برامج التطعيم ضد كوفيد 19، والفئات المستهدفة والبرنامج المحوسب" تطبيق صحتي" الذي أقرته الصحة.


من جهته، قال نائب مدير عام الرعاية الأولية د. مجدي ضهير " إن وزارة الصحة منذ بداية الجائحة وضعت خطة واضحة للتعامل مع الفايروس، ومن خلالها التعامل مع جميع اللقاحات والتحقق من سلامتها".


وأضاف أن الوزارة حددت الفئات التي ستتلقى اللقاح حسب الأولية من خلال توصيات منظمة الصحة العالمية. وتابع ضهير أن اجمالي الجرعات المتوفرة "81" ألف جرعة، مبيناً أن عدد من تلقى اللقاح حوالي "11" ألف شخص.


وبين د.ضهير أن ما تم تسجيله على تطبيق صحتي ما يقارب "30" ألف شخص، وحاجة الصحة هي "61" ألف شخص لتغطية الفئات الأولى، مؤكدا أنه تم حصر فئة كبار السن ، والذي يقارب عددهم 150 ألف شخص.


وأكد عطوفة الوكيل المساعد م. أسامة قاسم أن الوزارة حرصت على توظيف و نجاح التكنولوجيا في سير ومتابعة الحالة الوبائية في قطاع غزة.


وأشار إلى أنه تم انشاء تطبيق صحتي لضمان الشفافية والنزاهة وسلامة البيانات المسجلة، وغيره تسهيل ارسال اشعار للمواطنين بموعد الجرعة الثانية.


وأشادت المراكز الحقوقية بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة من متابعة سير الحالة الوبائية لضمان سلامة المواطنين والحد من انتشار الفايروس.

الصحة تطلع المؤسسات الحقوقية على برامج تطعيم 163343232_2852354378375738_7573134225679982263_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟