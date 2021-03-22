مجمع ناصر الطبي ينهي معاناة عشرينية نتيجة تشوه خلقي

خان يونس- الرأي

قال د.حسام المجايدة رئيس قسم جراحة الفكين والأسنان في مجمع ناصر الطبي، إن المجمع استقبل حالة مريضة عشرينية، تعاني من وجود فتحة بين التجويف الأنفي والتجويف الفمي وتشوه في منطقة الشفة المعروف بالشفة الأرنبية منذ الولادة.

وقال د.المجايدة ان المريضة (هـ ح) كانت تجد صعوبة في عملية تناول الطعام بشكل طبيعي نظرا لانتقال بعض من الطعام الى التجويف الأنفي وهو يشكل خطورة على حياة المريضة خوفاً من تسرب الطعام الى مجرى التنفس ومنه الى الرئتين إضافة الى وجود مشكلة في النطق ناتجة عن انتقال الهواء من التجويف الانفي عبر الفتحة الى التجويف الفمي وعدم وضوح الصوت.

وأشار المجايدة انه بعد عرض الحالة على اخصائيي القسم تم جدولة المريضة على العمليات للقيام بجراحة هي الثانية من نوعها التي تجرى في مجمع ناصر الطبي وتعتبر من العمليات ذات المهارة.

وفي السياق، أوضح د.محمد ابو جزر الطبيب المعالج وأخصائي جراحة الأسنان بمجمع ناصر الطبي انه تم خلال العملية اخذ رقعة عظمية من منطقة الحوض لاستخدامها في سد الفتحة إضافة الى عملية ترميم الأغشية الرخوة لبطانة الأنف وبطانة الفم في عملية استغرقت أربع ساعات وهي تعتبر من العمليات الكبرى، ومشيدا بجهود الطاقم الطبي المشارك في إنجاح العملية.