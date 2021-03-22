لجنة PISA بتعليم خان يونس تتفقد مدرسة الشهيد محمد الدرة للبنين

خان يونس- الرأي

تفقد وفدٌ من لجنة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "الدراسة الدولية PISA" بمديرية التربية والتعليم في خان يونس، مدرسة الشهيد محمد الدرة الأساسية للبنين، والتي ستشارك في العينة التجريبية للدراسة، المقرر تنفيذها في مطلع شهر أبريل.

وترأس اللجنة: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعضوية: محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وم. عبد الفتاح رضوان رئيس قسم الحاسوب، و شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية، و نائل السيقلي مشرف تربوي، و شعبان صافي مشرف تربوي، ود. وسام موسى مشرفة تربوية.



واجتمعت اللجنة مع أسامة أبو صبحة مدير المدرسة، ومعلمي مباحث الرياضيات واللغة العربية والعلوم، وتفقدت اللجنة مختبر الحاسوب، وهدفت الزيارة إلى تعريف إدارة المدرسة والمعلمين وطلاب الصف العاشر المشاركين بالدراسة، والعمل على رفع جهوزية المدرسة من الناحية الحاسوبية والفنية لتنفيذ الدراسة.



يذكرأن PISA هي دراسة دولية في العلوم والرياضيات والقرائية يشرف على تنفيذها الدول المشاركة في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)، وتهدف لقياس درجة استعداد طلبة الصف العاشر (للحياة والعمل ومواجهة تحديات المجتمعات المعاصرة، وهي ليست متعلقة بمنهاج وطني بل تقيس مهارات وكفايات كلية للفئة العمرية المستهدفة، وتركز على مهارات التفكير العليا "التفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات"، وإتقان العمليات واستيعاب المفاهيم والقدرة على توظيفها في مواقف حياتية واقعية، وتمكين الطلبة من المفاهيم والمهارات الِأساسية في العلوم والرياضيات والقرائية والتي تنعكس على القرارات التي يتخذونها في حياتهم اليومية، وتزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم وتساعدهم في اتخاذ قرارات التطور المناسب.

ويذكر أن فلسطين تشارك للمرة الأولى في هذه الدراسة