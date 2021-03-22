وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المحررات تتفقد مزارعي الخضار ومزارع النخيل البرحي وكالة الرأي الفلسطينية " السياحة " تتفقد عدداً من المواقع الأثرية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مركز حقوقي: 97% من مياه غزة غير صالحة للاستهلاك وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الاستثمار توقع عقوداً مع المستفيدين من تمويل المشاريع وكالة الرأي الفلسطينية طابور أركان للشرطة العسكرية شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تواصل تقييم مسابقة مبادرتي 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تكرم كوكبة من معلمات التربية الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة PISA بتعليم خان يونس تتفقد مدرسة الشهيد محمد الدرة للبنين
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة تكرم كوكبة من معلمات التربية الرياضية

22 آذار / مارس 2021 12:49

تعليم شرق غزة تكرم كوكبة من معلمات التربية الرياضية
تعليم شرق غزة تكرم كوكبة من معلمات التربية الرياضية

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية و التعليم شرق غزة و برعاية عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الاعلي للشباب و الرياضة معلمات التربية الرياضية و ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي .


وحضر التكريم الذي تم بالمديرية مازن نور الدين مدير التربية و التعليم، منير ابو زعيتر مدير الدائرة الادارية ، عبد الغني الشيخ مدير دائرة الرياضة و الكشافة بوزارة التربية و التعليم ، سمعان عطاالله رئيس قسم الاشراف التربوي ، بكر مرتجي رئيس قسم النشاط الرياضي و ايمان أبو كويك مشرفة التربية الرياضية بالمديرية.


و رحب نور الدين بالجميع مثمنا  جهود  معلمات التربية الرياضية و عطائهن في الميدان  كما  و هنأهن بمناسبة يوم المرأة العالمي مؤكدا  علي دور المراة و انجازاتها في مختلف المجالات.


بدوره  اشاد الشيخ بانجازات المرأة الفلسطينية و دورها  الكبير في بناء الأجيال و صناعة المجتمعات مبينا  أن هذا التكريم يأتي  تقديرا  لجهودهن و عطائهن في خدمة المجتمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟