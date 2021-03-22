تعليم شرق غزة تكرم كوكبة من معلمات التربية الرياضية

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية و التعليم شرق غزة و برعاية عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الاعلي للشباب و الرياضة معلمات التربية الرياضية و ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي .



وحضر التكريم الذي تم بالمديرية مازن نور الدين مدير التربية و التعليم، منير ابو زعيتر مدير الدائرة الادارية ، عبد الغني الشيخ مدير دائرة الرياضة و الكشافة بوزارة التربية و التعليم ، سمعان عطاالله رئيس قسم الاشراف التربوي ، بكر مرتجي رئيس قسم النشاط الرياضي و ايمان أبو كويك مشرفة التربية الرياضية بالمديرية.



و رحب نور الدين بالجميع مثمنا جهود معلمات التربية الرياضية و عطائهن في الميدان كما و هنأهن بمناسبة يوم المرأة العالمي مؤكدا علي دور المراة و انجازاتها في مختلف المجالات.



بدوره اشاد الشيخ بانجازات المرأة الفلسطينية و دورها الكبير في بناء الأجيال و صناعة المجتمعات مبينا أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهودهن و عطائهن في خدمة المجتمع.