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تعليم الوسطى تواصل تقييم مسابقة مبادرتي 2020

22 آذار / مارس 2021 01:12

تعليم الوسطى تواصل تقييم مسابقة مبادرتي 2020
تعليم الوسطى تواصل تقييم مسابقة مبادرتي 2020

الوسطى- الرأي

بدأت لجنة المبادرات الفرعية في مديرية التربية والتعليم بالوسطى، بإجراء مقابلات تقييمية للمبادرين ضمن مسابقة مبادرتي 2020، بحضور كل من رئيس لجنة المبادرات د. حسنى العتال والأعضاء أحمد دلول و أحمد عبد الغفور و د. رائد غنيم و أمل أبو زايد و حافظ الفرا. وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

رئيس لجنة المبادرات د. حسنى العتال قال أن المقابلات تهدف لتشجيع المبادرين و تعزيز مبادراتهم بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمبادراتهم.

وأضاف العتال، أن المقابلات ستسهم بشكل كبير في جودة عمل المبادرة من خلال إبداء الملاحظات اللازمة و اللمسات الفنية النهائية لإخراجها بطريقة مناسبة يمكن تطبيقها وتنفيذها في الميدان التربوي التعليمي.

وثمّن د. العتال جهود جميع المبادرين المتقدمين للمسابقة، مشيراً إلى الروح الإبداعية العالية التي تميّزوا بها، والتي تنم عن مدى تفانيهم في خدمة العملية التعليمية وتقديم أفضل ما لديهم للنهوض بالواقع التعليمي.

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