وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المحررات تتفقد مزارعي الخضار ومزارع النخيل البرحي وكالة الرأي الفلسطينية " السياحة " تتفقد عدداً من المواقع الأثرية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مركز حقوقي: 97% من مياه غزة غير صالحة للاستهلاك وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الاستثمار توقع عقوداً مع المستفيدين من تمويل المشاريع وكالة الرأي الفلسطينية طابور أركان للشرطة العسكرية شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تواصل تقييم مسابقة مبادرتي 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تكرم كوكبة من معلمات التربية الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة PISA بتعليم خان يونس تتفقد مدرسة الشهيد محمد الدرة للبنين
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

22 آذار / مارس 2021 01:14

غزة – الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح غدا الثلاثاء.

وقالت الهيئة العامة، إن السفر غدا للمتبقي من الحافلة الأولى + الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/9).

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأشارت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/9):

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟