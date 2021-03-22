آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

غزة – الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح غدا الثلاثاء.

وقالت الهيئة العامة، إن السفر غدا للمتبقي من الحافلة الأولى + الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/9).

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأشارت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/9):