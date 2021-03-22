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طابور أركان للشرطة العسكرية شمال غزة

22 آذار / مارس 2021 01:16

طابور أركان للشرطة العسكرية شمال غزة
طابور أركان للشرطة العسكرية شمال غزة

غزة- الرأي

نظمَّ جهاز الشرطة العسكرية، صباح الإثنين، طابور أركان لكوادره بموقع الشهيد عبد العزيز الرنتيسي شمال غزة، لكوادره في محافظتي غزة والوسطى.

وحضر الطابور النائب في المجلس التشريعي د. مشير المصري ومدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام المركزية بوزارة الداخلية العميد زكي الشريف وقائد جهاز الشرطة العسكرية العقيد عمر أبو سنينة ومدراء إدارات المحافظات والضباط والأفراد.

وأشاد النائب المصري بدور منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة لوزارة الداخلية وما يبذلونه من عمل مدار الساعة بهدف حفظ الأمن والحفاظ على الجبهة الداخلية متماسكة وقوية بالرغم من الحصار، مشيراً إلى ما دفعته الأجهزة الأمنية والشرطية من شهداء وجرحى في سبيل حفظ الأمن والقضاء على حالة الفوضى والفلتان الأمني.

بدوره أثنى العميد الشريف علي دور كوادر جهاز الشرطة العسكرية في حفظ الأمن والنظام العام والحفاظ على الجبهة الداخلية خصوصاً خلال جائحة كورونا رغم قلة الإمكانيات نتيجة الحصار.

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