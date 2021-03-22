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هيئة الاستثمار توقع عقوداً مع المستفيدين من تمويل المشاريع

22 آذار / مارس 2021 01:24

هيئة الاستثمار توقع عقود مع المستفيدين من تمويل المشاريع
هيئة الاستثمار توقع عقود مع المستفيدين من تمويل المشاريع

غزة- الرأي

بدأت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار توقيع عقود الحصول على تمويل للمشاريع التي وافقت اللجنة الحكومية على تمويلها والتي بلغت 8 مشاريع في جلستها الاخيرة.


وأكد علام غباين مدير عام الهيئة أن التمويل يكون نقدياً حيث يحصل المستفيد على مبلغ التمويل على دفعتين، حيث يتسلم المستفيد نصف المبلغ بعد التوقيع على العقد، ويحصل على باقي المبلغ بعد شراء المواد المتفق عليها واحضار فواتير الشراء، ووضح غباين أن المدة بين الصرف الأول والثاني عادة ما تكون اسبوعاً واحداً فقط.


ويذكر انه منذ بداية العام الحالي تم المصادقة على تمويل 37 مشروعاً صغيراً بمبلغ  233 ألف دولار، توفر هذه المشاريع 119 فرصة عمل مستدامة 
وأن اجمالي المشاريع التي تم المصادقة على تمويلها منذ بداية عمل برنامج تمويل المشاريع الصغيرة بلغت 1374 مشروعاً بمبلغ 7.07 مليون دولار ساهمت في توفير 3744 فرصة عمل مستدامة.

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