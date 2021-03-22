" السياحة " تتفقد عدداً من المواقع الأثرية في قطاع غزة

غزة- الرأي

أجرى وفد من وزارة السياحة والآثار ممثلاً بالوكيل الدكتور ابراهيم جابر والوكيل المساعد د.محمد خله، ومدير عام الآثار د. جمال أبو ريدة و د.زكريا الهور مدير عام السياحة وعدد من المختصين الأثريين في الوزارة جولة تفقدية لاهم المواقع الأثرية في قطاع غزة.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الجولة شملت موقع القديس هيلاريون في النصيرات، والكنيسة البيزنطيه في جباليا، وقصر الباشا شرق غزة، والمدرسة الكمالية، وموقع تل الرقيش الأثري غرب دير البلح، وذلك بهدف للاطلاع على سير مشاريع الترميم في تلك المواقع والتي استأنفت مؤخراً بعد توقف دام شهور بسب جائحه كورونا.



وكيل الوزارة د. إبراهيم جابر اثنى على تقدم مشاريع الترميم في موقعي الكنيسة البيزنطية والقديس هيلاريون، والتي اعادت صياغه تلك المواقع بطريقة جديده تحفظ قيمتها التاريخية والحضارية بعد ان كانت تعرضت للتهميش خلال السنوات الماضية نتيجة تركها دون اجراء عمليات ترميم وصيانه لها والعوامل الجغرافية الطبيعية .



وتقدم د.جابر بالشكر العميق لكل المؤسسات الدولية وقى مقدمتها مؤسسة الإغاثة الأولية والمدرسة الفرنسية والمجلس الثقافي البريطاني على دعمها المتواصل لقطاع الاثار في غزة و تنفيذ العديد من مشاريع الترميم التي وصلت تكلفتها لأكثر من 3 مليون دولار خلال العامين الماضيين فقط .



واكد جابر ان وزارة السياحة والأثار مستمرة في التواصل مع العديد من المؤسسات المختصة والمهتمة محلة ودولية من اجل تنفيذ مشاريع ترميم في مواقع اثرية اخرى للحفاظ عليها، مشيرا الى ان وزارته قدمت العديد من المقترحات والمشاريع لدى جهات مختلفة وننتظر الرد الإيجابي للبدء بمشاريع ترميم جديدة.