الزراعة: جهود كبيرة لمتابعة مصانع الأعلاف بالقطاع

غزة- الرأي

نفذت لجنة الأعلاف بوزارة الزراعة زيارة ميدانية لمصانع الاعلاف في محافظة خان يونس، ،وذلك لمتابعة آلية العمل،ضمن إطار سياستها لتحسين جودة مدخلات الانتاج في القطاع الزراعي بشكل عام، والحيواني بشكل خاص.



كماتأتي الزيارات للتأكيد على الأسس العلمية التي يجب اتخاذها في الاعتبار عند تركيب وتكوين العلائق العلفية محليا،والتأكيد على استيراد الأعلاف المستوردة بجودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية للاعلاف .



واعطاء التعليمات بالاهتمام بنظافة مكونات الاعلاف المستخدمة.



وأكدت اللجنة أنه تم التأكيد على أصحاب ومستودعات الأعلاف من خلوها من أي شوائب من أجل الحصول على مخاليط اعلاف على درجة عالية من الجودة والصلاحية،و ذلك ضمن خطة و إجراءات وزارة الزراعة في تحسين جودة المدخلات والمنتجات الزراعية ومراقبة الاعلاف حتى تبقى صالحة الاستعمال وأن تعود للمربين بمردود ايجابي اقتصاديا.