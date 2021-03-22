تعليم شرق غزة تعقد لقاًء تعريفياً بمسابقة "التميز الرقمي المخبري"

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية و التعليم شرق غزة لقاء تعريفيا بمسابقة " التميز الرقمي المخبري" التي ستطلقها الادارة الادارة العامة للتقنيات بوزارة التربية و التعليم خلال هذا الفصل بهدف تفعيل دور المختبر العلمي في خدمة التعليم و التعلم حيث تستهدف الطلبة ، فنيي و قيمي المختبرات العلمية و المعلمين.



و حضر اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالمديرية د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، د . محمد أسامة عامر رئيس قسم التزويد و التطوير المخبري بوزارة التربية والتعليم ، ا. علي الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية ، أ. وليد مرضي مشرف المختبرات بالاضافة الي فنيي و قيمي المختبرات العلمية بالمدارس.



ورحب د. الشيخ خليل بالحضور مثمنا جهودهم في الميدان مؤكدا علي أهمية هذه المسابقات العلمية لاظهار ابداعات الطلبة و المعلمين، مشيراً الي ضرورة تفعيل تقتيات التعلم الالكتروني و أدواته المختلفة في عملية التعليم و التعلم لا سيما في ظل جائحة كورونا .

بدوره تحدث د. عامر بالتفصيل حول المسابقة و أهدافها و أقسامها و ألية التحكيم مبينا أن الهدف