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تعليم شرق غزة تعقد لقاًء تعريفياً بمسابقة "التميز الرقمي المخبري"

22 آذار / مارس 2021 01:38

تعليم شرق غزة تعقد لقاًء تعريفياً بمسابقة "التميز الرقمي المخبري"
تعليم شرق غزة تعقد لقاًء تعريفياً بمسابقة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية و التعليم شرق غزة لقاء تعريفيا بمسابقة " التميز الرقمي المخبري"  التي ستطلقها  الادارة الادارة العامة للتقنيات بوزارة التربية و التعليم خلال هذا الفصل بهدف تفعيل دور المختبر العلمي في خدمة التعليم و التعلم حيث تستهدف الطلبة ، فنيي و قيمي المختبرات العلمية و المعلمين.


و حضر اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالمديرية د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، د . محمد أسامة عامر رئيس قسم التزويد و التطوير المخبري بوزارة التربية والتعليم ، ا. علي الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية ، أ. وليد مرضي مشرف المختبرات بالاضافة الي فنيي و قيمي المختبرات العلمية بالمدارس.


ورحب د. الشيخ خليل بالحضور مثمنا  جهودهم  في الميدان  مؤكدا  علي أهمية هذه المسابقات العلمية لاظهار ابداعات الطلبة و المعلمين،  مشيراً  الي ضرورة تفعيل تقتيات التعلم  الالكتروني و أدواته المختلفة في عملية التعليم و التعلم لا سيما في ظل جائحة كورونا .
بدوره تحدث د. عامر بالتفصيل حول المسابقة و أهدافها  و أقسامها  و ألية التحكيم  مبينا  أن الهدف

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