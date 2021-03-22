تعليم غرب غرة تعزز تعاونها مع هيئة شؤون العشائر

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة وفداً من هيئة شؤون العشائر برئاسة الأستاذ أبو سلمان المغني رئيس هيئة شؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، وذلك لتوطيد العلاقات مع مؤسسات المجتمع المحلي.



وكان في استقبال الوفد الزائر مدير التربية والتعليم د عبد القادر أبو علي ومدير الدائرة الفنية د جمال الفليت، ورحب د أبو علي بالوفد الزائر وأثنى على دورهم وجهودهم المبذولة خدمة للمسيرة التعليمية والمجتمع الفلسطيني.



وأعرب د. أبوعلي عن سعادته بهذه الزيارة، معبراً عن عمق العلاقة بين مديرية التربية والتعليم وهيئة شؤون العشائر في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية.



ومن جانبه شكر المغني مديرية غرب غزة على حسن الاستقبال مثمناً دور المديرية الفعال في خدمة أبنائنا الطلبة ، وأكد المغني أن هيئة شؤون العشائر ومديرية غرب غزة يعملون جنباً إلى جنب ويحرصون على الاهتمام بتربية الأجيال المتعلمة.



وفي ختام الزيارة قدمت لجنة شؤون العشائر درع الشكر والتقدير للمديرية على الجهود المبذولة خدمة للمسيرة التعليمية وطلاب المجتمع الغزي على وجه الخصوص.