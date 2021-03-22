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بحضور وكيل الوزارة

الاقتصاد تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان

22 آذار / مارس 2021 01:50

الاقتصاد تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان المبارك
الاقتصاد تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان المبارك

غزة- الرأي

بحثت وزارة الاقتصاد الوطني خطتها استعدادا لشهر رمضان المبارك، واستعرضت الإدارة العامة لحماية المستهلك خلال لقاء موسع بمقر الوزارة أبرز الأنشطة التي ستنفذها طواقمها خلال شهر رمضان.

وشارك في اللقاء وكيل الوزارة د. رشدي وادي ومدير عام حماية المستهلك م. عبدالفتاح أبو موسى ومدراء مكاتب حماية المستهك في جميع محافظات قطاع غزة.
 
وأكد وادي، أن طواقم الوزارة ستعمل على منع رفع الأسعار أو احتكار البضائع خلال شهر رمضان المبارك، على الرغم من ارتفاع الأسعار في معظم دول العالم والدول المحيطة.

ودعا وادي طواقم الوزارة للتأكيد على الأسواق والمحال والمراكز التجارية بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية وعدم التهاون فيها.

وأطلع وادي على الخطة وتفاصيلها، مشيدا بجهود طواقم حماية المستهلك وعملهم في متابعة الأسواق والمحال التجارية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك عبدالفتاح أبوموسى،  أن طواقم التفتيش ستبدأ خطتها قبل شهر رمضان المبارك، من اجل توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة، وستتابع مستودعات ومخازن التجار للمواد الغذائية وستقوم بإخذ عينات منها للفخص المخبري للتأكد من سلامتها.

وأشار أبو موسى، إلى أن الطواقم ستعمل على فتريتن صباحية ومسائية لمتابعة الاسعار ومنع استغلال المواطنين بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية الأخرى.

وأكد أبو موسى، أن التركيز سيكون خلال رمضان على المطاعم والمطابخ والألبان والأجبان والمعلبات والعجائن وغيرها من المنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك وجودتها ومطابقتها للمواصفات الفاسطينية.

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