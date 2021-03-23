طريد ليفربول يتصدر قائمة المرشحين لخلافة أغويرو!

قالت تقارير صحافية بريطانية إن المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، استقر على البديل الإستراتيجي للمخضرم سيرخيو أغويرو، وذلك تحسبا لرحيل الهداف التاريخي للنادي السماوي، لا سيما بعد فشل كل المحاولات السابقة لإقناعه بتأمين مستقبله في ملعب “الاتحاد” إلى ما بعد 2021.

ووفقا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”، فإن الفيلسوف الكاتالوني يُخطط لفكرة خارج الصندوق، باستهداف مهاجم ساوثامبتون داني إنغز، كخيار محتمل للهداف الأرجنتيني الموسم المقبل، بعد انفجار موهبة صاحب الـ28 عاما التهديفية، منذ انتقاله من ليفربول إلى القديسين بعقد دائم في العام 2019.

وبصم طريد يورغن كلوب على موسم استثنائي مع أصحاب “سانت ماري” الموسم الماضي، بهز شباك خصوم ساوثامبتون في 22 مناسبة، كثاني أفضل هداف في الدوري الإنكليزي الممتاز، بالتساوي مع مهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانغ، وبفارق هدف عن هداف البطولة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، ليخطف أنظار غوارديولا، ويصبح مرشحا فوق العادة لخلافة أغويرو، بحسب ما جاء في التقرير.

وأشار المصدر، إلى أنه في حال استمر وضع صاحب الـ32 عاما كما هو عليه، بتعمد المماطلة في مفاوضات تمديد عقده، لنيته المبيتة في الرحيل، اعتراضا على كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء، فلن يتردد متصدر البريميرليغ في طلب الحصول على توقيع إنغز، وبسعر في المتناول، لاقترابه من دخول آخر عام في عقده.

في الوقت ذاته، أوضح التقرير، أنه سواء نجحت محاولة التوقيع مع مهاجم ليفربول السابق أم لا، فهذا لن يؤثر على مخطط النادي الكبير، باستهداف جلاد بوروسيا دورتموند إيرلينغ براوت هالاند، الذي يحلم السيتي بخطفه، قبل أن يسقط في شباك عملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة أو الجار العنيد مانشستر يونايتد.

وخاض داني إنغز تجربة للنسيان في “آنفيلد روود”، لسوء طالعه مع الإصابات المروعة، التي تسببت في غيابه عن الملاعب لفترات طويلة، لدرجة أنه لم يلمس الكرة ولو مرة واحدة في موسم 2016-2017، لينتهي به المطاف بتسجيل ثلاثة أهداف من مشاركته في 14 مباراة بقميص الريدز على مستوى البريميرليغ، وذلك على مدار 3 سنوات، قبل أن تدب فيه الحياة من جديد مع القديسين، بتسجيل 42 هدفا في 92 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 25 هدفا الموسم الماضي.