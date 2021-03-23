كيف سيوفر ريال مدريد ميزانية إعادة كريستيانو رونالدو؟

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن خطة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لإعادة الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى “سانتياغو بيرنابيو” في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعد ارتباط الدون بالعودة إلى النادي الملكي، لتدهور أوضاع يوفنتوس تحت قيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو.

وقالت شبكة “ديفنيسا سينترال” المقربة من النادي الميرينغي، إن الإدارة حصلت على موافقة المدرب زين الدين زيدان، بالتخلص من ثلاثة لاعبين دفعة واحدة مع انتهاء الموسم الجاري، وذلك لعدم الحاجة لهؤلاء اللاعبين، والإشارة إلى إيسكو، مارسيلو وماريانو دياز، وأيضا لتوفير السيولة اللازمة لتحمل تكاليف إعادة أفضل لاعب في تاريخ النادي.

وعلمت الشبكة من مصادرها، أن اللجنة المنوطة بالتعاقدات حصلت بالفعل على الضوء الأخضر، لتسويق مارسيلو وماريانو دياز بأعلى عائد مادي في الميركاتو الصيفي المنتظر، لتمويل راتب رونالدو والصفقات المطلوبة في مشروع زيزو الموسم المقبل، على أن يتم استغلال إيسكو بطريقة أخرى، بعرضه على البيانكونيري، ليكون جزءا من صفقة صاروخ ماديرا.

وادعى التقرير، أن المسؤولين في سلطان الكرة الإيطالية سيرحبون بفكرة الصفقة التبادلية لعدة أسباب، منها الاهتمام المسبق بالإسباني البالغ من العمر 28 عاما، والذي وصل لحد الاستفسار الرسمي عن إمكانية التوقيع معه أكثر من مرة، إلا أن تمسك الريال بإيسكو حال دون إتمام الصفقة، إلى جانب حاجة اليوفي للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها في الوقت الراهن.

وفي الختام، أوضح المصدر أن الفكرة لدى يوفنتوس، تكمن في ضرورة تخفيف فاتورة أجور اللاعبين الباهظة وإنعاش الخزينة بأموال سريعة، وهذا ما سيحدث بأثر فوري مع خروج كريستيانو، حيث ستوفر الخزينة أكثر من 31 مليون يورو، كانت مخصصة لراتب رونالدو بدون الضرائب، وأيضا سيحصل النادي الإيطالي على ملايين لا بأس بها، من فارق السعر بين إيسكو وأيقونة البرتغال.

ومنذ خروج يوفنتوس المبكر من دوري أبطال أوروبا، بالإقصاء على يد بورتو من الدور ثمن النهائي، والشائعات لا تفارق مستقبل أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل، بتقارير وأنباء مُحدّثة على رأس الساعة، تُشكك في إمكانية استمراره لموسم آخر، وفي نفس الوقت ترجح عودته إلى بيته القديم في مدريد، وبدرجة أقل ناديه الأسبق مانشستر يونايتد ثم باريس سان جيرمان، والخيار الأخير تحقيق رغبة ديفيد بيكهام، بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ومعروف أن رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد في كل العصور، بفضل أهدافه الـ450 التي أحرزها في 438 مباراة في مختلف المسابقات على مدار تسع سنوات، حقق خلالها كل الجوائز الفردية والألقاب الجماعية، منها على سبيل المثال دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس السوبر الأوروبية 3 مرات، مثلها كأس العالم للأندية، والليغا مرتين، أفضل لاعب في العالم 4 مرات.