تعليم خان يونس يناقش استعدادات افتتاح مدرسة المواصي

خان يونس- الرأي

ناقش عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، استعدادات المديرية الخاصة بحفل افتتاح مدرسة المواصي الثانوية للبنين.

جاء ذلك، بحضور محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ود. محمد العبادسة رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وحنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.



وفي كلمته شكر الفرا جهود كل من ساهم في إنجاح حفل افتتاح مدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين، مؤكداً أنه كان نموذجاً يحتذى به وقد شهد بذلك كل من تابع وحضر الحفل، متمنياً أن يكون هذا الحفل على غرار الحفل السابق ممن حيث الترتيب والتنظيم وكافة الأمور الفنية.



واستمع إلى مداخلات الحضور، وتم وضع تصور كامل للحفل.