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تعليم الوسطى وأولياء الأمور يطلعون على مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة

23 آذار / مارس 2021 11:13

تعليم الوسطى وأولياء الأمور يطلعون على مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة
تعليم الوسطى وأولياء الأمور يطلعون على مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة

الوسطى- الرأي

زار وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومجلس أولياء الأمور المركزي، مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة .

وضم كل من مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ورئيس مجلس أولياء الأمور المركزي عاطف وادي ومشرفة التربية الخاصة نجوى أبو عوض وعدد من المشرفين التربويين، وكان في استقبال الوفد مدير المدرسة مصطفى معمر ووكيلة المدرسة مروة أبو عيشة وأسرة المدرسة.


 وفي بداية اللقاء أشاد الحاج بالجهود التي تقوم بها مدرسة جسور الأمل ورعايتها للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة اشكال المساعدة والدعم لهم، وأكد على أهمية استخراج الابداعات والطاقة الكامنة داخل هؤلاء الطلبة والعمل على دمجهم في المجتمع، وشدد على التنسيق والتعاون المستمر بين مديرية التربية والتعليم بالوسطى والمدرسة في كافة النشاطات والبرامج التي تخدم المسيرة التعليمية.


 من جانبها رحبت أبو عيشة بالوفد وشكرت مدير التربية والتعليم والوفد المرافق على الزيارة، وقدمت شرحاً عن البرامج والخدمات التي تقدمها المدرسة وعن بيئة ومجتمع مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة وأهم الأقسام والأنشطة التعليمية التي تعمل عليها والحالات التي تستقبلها، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل مع مديرية التربية والتعليم بالوسطى بما يخدم مصلحة هذه الفئة من الطلبة.


 وقام الوفد بجولة على أقسام المدرسة المختلفة اطلاع خلالها على طبيعة عمل كل قسم عن قرب والتقى خلالها طلاب المدرسة، كما شارك الوفد الطلاب في احتفالهم بيوم الأم.

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