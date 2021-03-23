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"المالية" تشارك في جولة للاطلاع على مشاريع زراعية بالمحررات

23 آذار / مارس 2021 11:15

"المالية" تشارك في جولة للاطلاع على مشاريع زراعية بالمحررات

غزة- الرأي

شارك وكيل وزارة المالية عوني الباشا ومدير عام اللوازم أحمد الشنطي في جولة تفقدية للمحررات برفقة وكيل وزارة الزراعة ابراهيم القدرة، للاطلاع على مشاريع وزارة الزراعة بها.
وأوضح الباشا أن الجولة تأتي للاطلاع على سير العمل بمشاريع مقامة بالمحررات تنفذها وزارة الزراعة وبتسهيلات ودعم من وزارة المالية في ظل اهتمام الحكومة بالتنمية الاقتصادية الزراعية، مثمناً جهود وزارة الزراعة في تطوير المحررات بالمشاريع التنموية الكبرى.
واطلع الوفد على مشروع مزرعة الدواجن الأكبر في قطاع غزة والمقامة بالمحررات على مساحة 20 دونم وهو مشروع للقطاع الخاص، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اضافة 20 دونم أخرى للمشروع، والذي يضم فقاسة ومزرعة نموذجية وثلاجات ضخمة لحفظ الدواجن المبردة. 
وزار الوفد مشروع مزارع العنب والأرض التي تم تخصيصها لإقامة مشروع مناحل العسل التابعة لوزارة الزراعة، كما تم الاتفاق على البدء في مشروع مزرعة الجوافة.
وأكد الباشا أن وزارة المالية تسخر امكانياتها كافة في اطار تعزيز هذه المشاريع وخدمة القطاع الزراعي بما يساهم في التنمية الاقتصادية الزراعية، مشدداً على أن وزارته تقدم تسهيلات كثيرة لإنجاح هذه المشاريع التنموية، لتعزيز الاقتصاد الزراعي المقاوم.

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