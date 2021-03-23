التوجيه السياسي يفوز بـ"جائزة الياسين" لأفضل بحـث علمي

غزة- الرأي

حاز فريق البحث العلمي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، على جائزة المركز الأول بمسابقة الشيخ الشهيد أحمد ياسين، لأفضل بحث علمي بعام 2020م، بعنوان "الاستيطان الإسرائيلي."

ويقع البحث في 206 صفحة، وهو مؤلّف من ستة فصول، جاء الأول بعنوان: الاستيطان الصهيوني في فلسطيني من مؤتمر بال بسويسرا عام 1897م حتى عام 1948م، والثاني بعنوان: الاستيطان الصهيوني في فلسطين من عام 1948م حتى عام اتفاقية أوسلو 1993م، في حين جاء الفصل الثالث بعنوان: الاستيطان الصهيوني ومصادرة الأراضي الفلسطينية من أوسلو 1993م إلى صفقة ترام 2020م.

بينما جاء الفصل الرابع أهداف الاستيطان وآثاره والموقف الدولي منه، والخامس، الاستيطان الصهيوني ومصادرة الأراضي العربية، في حين جاء الفصل السادس والأخير آليات وخيارات الشعب الفلسطيني لمقاومة الاستيطان.

وتكون فريق البحث العلمي من العميد د. محمد الجريسي رئيس التوجيه السياسي، ود. عبد اللطيف القانوع، والمقدم عبد الرؤوف عبد الغفور، ود. حمدان أبو عمران، و أ. نعمات البرش.

والجدير ذكره أن هيئة التوجيه السياسي حصل على المركز الأول لأفضل بحث علمي بجائزة الشهيد الشيخ الياسين للعام الثاني على التوالي.