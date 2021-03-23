"الغصين" يثمن دور الاتحاد في إنصاف مقاولي غزة وعمالها

غزة- الرأي

ثمن وكيل وزارة العمل م.ايهاب الغصين، دور إتحاد المقاولين الفلسطينيين في إنصاف قضايا المقاولين والعمال بغزة وحماية حقوقهم في ظل الأوضاع المتردية جراء الحصار المفروض على غزة منذ خمسة عشر عامآ.



جاء ذلك، خلال لقائه بالأخوة في اتحاد المقاولين الفلسطينيين ،ممثلآ بنقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة م.أسامة كحيل.



وكان بصحبة الوكيل في مكتبه لفيف من المدراء العامين بالوزارة ؛لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالعمال والمقاولين مع ذوي الاختصاص.



وشدد الغصين على حجم العلاقة الوطيدة بين الوزارة والاتحاد بهدف تحقيق مصالح العمال وأرباب العمل ،بما يضمن لهم حياة كريمة وحقوق محفوظة و مكفولة بالأحكام والنصوص والمواد القانونية.



من جانبه أشاد كحيل بجهود وزارة العمل وحجم المشاريع التشغيلية التي تدفع بعجلة العمل في كافة المؤسسات ، لافتا إلى أن زيارته جاءت استكمالآ لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ فترة بهدف تنظيم وتطوير سوق العمل.



ودعا إلى ضرورة تفعيل الالتزام بالحد الادنى للأجور ،معتبرآ ذلك فيه مصلحة للمقاول والمشاريع والعمال ،مؤكدآ أن هذا المطلب من شأنه أن يحفظ حقوق العمال، ويضمن تثبيت أجورهم من قبل أرباب العمل ،بعيدآ عن التعسف من أي طرف.



واتفق الجانبان على تنفيذ ورش عمل متخصصة وفق رؤية وسياسة توافقية واضحة تعزز من الحق القانوني للعامل وصاحب العمل معآ.