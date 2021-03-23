وكالة الرأي الفلسطينية وضع صحي سيئ يعاني منه الخضري المعتقل بالسجون السعودية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تفتتح قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي وكالة الرأي الفلسطينية طالبات مدرسة عوني الحرتاني تطلق مبادرة "كمامتي.. وقايتي من صنع يدي" وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بخان يونس تُحيد قنبلة يدوية وكالة الرأي الفلسطينية إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تبحث التعاون المشترك مع جمعية نوى وكالة الرأي الفلسطينية نحو مليونين و735 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تطلق مسابقتين لطلبة الجامعات والكليات بجوائز مالية وكالة الرأي الفلسطينية 82 مستوطناً يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين" يثمن دور الاتحاد في إنصاف مقاولي غزة وعمالها
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الوسطى تبحث التعاون المشترك مع جمعية نوى

23 آذار / مارس 2021 11:55

تعليم الوسطى تبحث التعاون المشترك مع جمعية نوى
تعليم الوسطى تبحث التعاون المشترك مع جمعية نوى

الوسطى- الرأي

بحث مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى محمد حمدان، آليات التعاون المشترك مع جمعية نوى، لتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي و المؤسسات الفاعلة.

جاء ذلك، بحضور رئيس قسم الأنشطة عبد الجليل غراب ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ورئيس قسم الإرشاد خليل عسقول ووفد من جمعية نوى بدير البلح.


 وفي بداية اللقاء رحب حمدان بالوفد، وأضاف بأن المديرية تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات التي تخدم الطالب وتساعد على تطوير المسيرة التعليمية وتعمل على توفير سبل الحماية والوقاية لمواجهة مخاطر جائحة كورونا والتعامل مع المستجدات التربوية التي فرضتها الجائحة، وتم بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يخدم مصلحة الطالب.


 بدوره أشاد الوفد بجهود مديرية التربية والتعليم بالوسطى في الارتقاء بالعملية التعليمية، وقدم الشكر لمدارس المديرية على التعاون وتسهيل مهمة فرق الجمعية في الميدان، وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين جمعية نوى والمديرية في كافة الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها في المدارس بما يحقق مصلحة الطالب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لدائرة الإصلاح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟