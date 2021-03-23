تعليم الوسطى تبحث التعاون المشترك مع جمعية نوى

الوسطى- الرأي

بحث مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى محمد حمدان، آليات التعاون المشترك مع جمعية نوى، لتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي و المؤسسات الفاعلة.

جاء ذلك، بحضور رئيس قسم الأنشطة عبد الجليل غراب ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ورئيس قسم الإرشاد خليل عسقول ووفد من جمعية نوى بدير البلح.



وفي بداية اللقاء رحب حمدان بالوفد، وأضاف بأن المديرية تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات التي تخدم الطالب وتساعد على تطوير المسيرة التعليمية وتعمل على توفير سبل الحماية والوقاية لمواجهة مخاطر جائحة كورونا والتعامل مع المستجدات التربوية التي فرضتها الجائحة، وتم بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يخدم مصلحة الطالب.



بدوره أشاد الوفد بجهود مديرية التربية والتعليم بالوسطى في الارتقاء بالعملية التعليمية، وقدم الشكر لمدارس المديرية على التعاون وتسهيل مهمة فرق الجمعية في الميدان، وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين جمعية نوى والمديرية في كافة الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها في المدارس بما يحقق مصلحة الطالب.