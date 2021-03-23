وكالة الرأي الفلسطينية وضع صحي سيئ يعاني منه الخضري المعتقل بالسجون السعودية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تفتتح قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي وكالة الرأي الفلسطينية طالبات مدرسة عوني الحرتاني تطلق مبادرة "كمامتي.. وقايتي من صنع يدي" وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بخان يونس تُحيد قنبلة يدوية وكالة الرأي الفلسطينية إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تبحث التعاون المشترك مع جمعية نوى وكالة الرأي الفلسطينية نحو مليونين و735 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تطلق مسابقتين لطلبة الجامعات والكليات بجوائز مالية وكالة الرأي الفلسطينية 82 مستوطناً يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين" يثمن دور الاتحاد في إنصاف مقاولي غزة وعمالها
أخبار » الأخبار الحكومية

هندسة المتفجرات بخان يونس تُحيد قنبلة يدوية

23 آذار / مارس 2021 11:58

هندسة المتفجرات بخان يونس تُحيد قنبلة يدوية
هندسة المتفجرات بخان يونس تُحيد قنبلة يدوية

خان يونس- الرأي

 حيدت شرطة هندسة المتفجرات، قنبلة يدوية محلية الصنع عثر عليها أحد المواطينن داخل ارض زارعية في منطقة الاوروبي جنوب شرق خان يونس.

وذكر النقيب اسلام أبو شمالة مدير شرطة هندسة المتفجرات بخان يونس،  أن بلاغاً وصلهم عبر العمليات المركزية حول عثور أحد المواطينن على قنبلة يدوية متروكة داخل أرض زراعية في منطقة الاوروبي جنوب شرق خان يونس.

وبين النقيب أبو شمالة أنه على الفور توجهت قوة متخصصة في التعامل مع الاجسام المشبوهة برفقة دورية شرطة لمكان الحدث، مشيراً إلى أنه تم تطويق المكان بالكامل وابعاد المواطنين خشية تعرضهم للخطر.

وأضاف أبو شمالة أنه لخطورة نقلها وبعد الفحص والمعانية تقرر تحييدها في المكان عن طريق إتلافها، مؤكداً إنتهائهم من المهمة بالكامل بعد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة دون أي ملاحظات تذكر.

هندسة المتفجرات بخان يونس تُحيد قنبلة يدوية 14474_0
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لدائرة الإصلاح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟