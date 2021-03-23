هندسة المتفجرات بخان يونس تُحيد قنبلة يدوية

خان يونس- الرأي

حيدت شرطة هندسة المتفجرات، قنبلة يدوية محلية الصنع عثر عليها أحد المواطينن داخل ارض زارعية في منطقة الاوروبي جنوب شرق خان يونس.



وذكر النقيب اسلام أبو شمالة مدير شرطة هندسة المتفجرات بخان يونس، أن بلاغاً وصلهم عبر العمليات المركزية حول عثور أحد المواطينن على قنبلة يدوية متروكة داخل أرض زراعية في منطقة الاوروبي جنوب شرق خان يونس.



وبين النقيب أبو شمالة أنه على الفور توجهت قوة متخصصة في التعامل مع الاجسام المشبوهة برفقة دورية شرطة لمكان الحدث، مشيراً إلى أنه تم تطويق المكان بالكامل وابعاد المواطنين خشية تعرضهم للخطر.



وأضاف أبو شمالة أنه لخطورة نقلها وبعد الفحص والمعانية تقرر تحييدها في المكان عن طريق إتلافها، مؤكداً إنتهائهم من المهمة بالكامل بعد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة دون أي ملاحظات تذكر.