وزارة الصحة تفتتح قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الصحة ومؤسسة رحمة حول العالم قسم مرضى الجهاز الهضمي ومرضى القلب والامراض الصدرية بعد اعادة ترميمه وتأهيله بدعم كريم من المؤسسة .



وفي كلمة له اوضح مدير عام المستشفيات د.عبدالسلام صباح ، ان وزارة الصحة لم تتوقف في المضي قدما بتننفيذ المشاريع التطويرية والتاهيلية لعديد المرافق الصحية والتي من شأنها تعزيز جودة الخدمة وتمكين الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية للمرضى في بيئة عمل متكاملة .



وثمن د.صباح الدور الرائد لشركاء وزارة الصحة والداعمين للمشاريع الصحية ومنها هذا المشروع الذي نتوجه اليوم بدعم كريم من مؤسسة رحمة حول العالم ، لما لهذا المشروع من اهمية ضمن عناوين الخدمات التي يقدمها مستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي للاطفال .



وعبر د.صباح عن شكر وتقدير وزارة الصحة ممثلة بالدكتور يوسف ابو الريش وكيل الوزارة ، الى مؤسسة رحمة حول العالم التي تساهم بشكل فاعل في تنفيذ عديد المشاريع المهمة ، كما وعبر د. صباح عن تقدير وزارة الصحة الى كافة كوادر المستشفى على جهدهم الدؤوب في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين .



الى ذلك تحدث مدير المستشفى د. محمد ابو ندى عن اهمية المشروع والذي ياتي ضمن رؤية المستشفى في تطوير وتجويد العمل ، مثمنا في ذات الوقت الدعم الكريم من مؤسسة رحمة حول العالم في تنفيذ المشروع .

بدوره تحدث مدير مكتب مؤسسة رحمة حول العالم ا. محمد ابو قادوس عن جملة المشاريع التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الصحة ومدى التنسيق الجيد في تنفيذ المشاريع ذات الاولوية في كل الظروف .