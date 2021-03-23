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"الشباب والثقافة" تفتتح دورة لتأهيل المرشحين لبرنامج تمويل المشاريع الريادية

23 آذار / مارس 2021 12:33

"الشباب والثقافة" تفتتح دورة لتأهيل المرشحين لبرنامج تمويل المشاريع الريادية

غزة- الرأي

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة، دورة تدريبية لتأهيل المرشحين للنسخة الثانية من برنامج تمويل المشاريع الريادية "دلني على السوق"، الذي تنفذه بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.


وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة، أوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، أن الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين إداريًا وماليًا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وإدارة مشاريعهم الخاصة بكفاءة عالية وضمان نجاحها، بما يساهم في تحقيق أهداف برنامج "دلني على السوق".


وأكد محيسن أنه سيتم من خلال البرنامج تمويل تنفيذ عدة مشاريع ريادية صغيرة للشباب بقيمة 80 ألف دولار، بنظام القرض الحسن، بواقع 1000 إلى 5000 دولار للمشروع الواحد، مع وجود استثناءات لبعض المشاريع الريادية المتميزة التي تحتاج إلى تمويل أكبر على ألا يتجاوز التمويل 7000 دولار للمشروع الواحد.


ولفت إلى أن عملية فرز المشاريع المتقدمة وتصنيفها حسب مجال اختصاصها وتقييمها تم بمشاركة خبراء ومختصين في كل مجال من المجالات المحددة، ووفق أعلى درجات النزاهة والشفافية، مبينًا إلى أن اختيار المشاريع الفائزة حلقات تلفزيونية تبث عبر قناة الأقصى الفضائية خلال شهر رمضان المبارك.


يذكر أن النسخة الأولى من برنامج "دلني على السوق"، تم تنفيذها خلال العام الماضي وتم خلالها تمويل (14) مشروعًا رياديًا للشباب.

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