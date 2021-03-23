شرطة الوسطى تُنهي خلافين ماليين بقيمة 18 ألف دولار

الوسطى- الرأي

أنهت العلاقات العامة في مركز شرطة النصيرات بالمحافظة الوسطى خلافين ماليين بقيمة 18 ألف دولار .

وقال المقدم وائل الخالدي مسؤول قسم العلاقات العامة في مركز شرطة النصيرات :" إن العلاقات العامة في مركز شرطة النصيرات أنهت خلافاً مالياً بين المواطن "م.ع" والمواطن "س.ن" بقيمة 8000 دولار " .

وأضاف المقدم الخالدي أنه تم التوصل إلى حلٍ للخلاف بين المواطنين, بالإضافة إلى التوافق على آلية حل مناسبة بحيث تعود الحقوق لأصحابها وتم إنهاء الخلاف بينهما .

وفي سياق منفصل، أنهت العلاقات العامة بمركز شرطة دير البلح بمحافظة الوسطى خلافاً مالياً بقيمة 10000 دولار على أموال ناتجة عن أعمال تجارة بين كل من المواطن "ح.ح" والمواطن "ع.ت".

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة في مركز شرطة دير البلح النقيب عمر الشاعر أنه وبناءً على تكليف النيابة بمتابعة الشكوى تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة في المركز لإنهاء الخلاف بينهم، حيث تم الاستماع لهما ومعرفة سبب الخلاف.

وطرحت العلاقات العامة في مركز شرطة دير البلح، العديد من الحلول لإنهاء الخلاف الواقع بين المواطنين، حيث تم تقسيط المبلغ على عدة دفعات والوصول إلى حل يرضي الجميع.

وأشارت العلاقات العامة في شرطة مركز دير البلح إلى أن سند اتفاق حُرر بموافقة الطرفين، وتم انهاء الخلاف بينهما.