مباحث التموين تُحرر 38 محضر ضبط وإتلاف

غزة- الرأي

حررت مباحث التموين 38 محضر ضبط وإتلاف خلال اليومين الماضيين، وذلك على مستوى محافظات قطاع غزة.

وبينت مباحث التموين أن عدد الكميات المتلفة جراء الضبطيات المذكورة بلغت أكثر من 6 أطنان بعضها منتهية الصلاحية وبعضها مواد غذائية فاسدة وأخرى يتم اتلافها بطلب من التجار أنفسهم.

وأشارت مباحث التموين إلى ضبط 24 طن من زيت عباد الشمس بحالة غلاء تجاري حيث تم تحويل أصحاب هذه المحال للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لعمل اللازم معهم، كما سجلت 8 إخطارات لدى أصحاب منشآت لم تلتزم بشروط النظافة المعمول بها بالإضافة لعدم التزام البعض بوضع الكمامة.

وأكدت أنه جرى إحالة المخالفين من التجار المذكورين لوزارة الإقتصاد لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم مع العلم بأن جولات مباحث التموين تتم بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني.