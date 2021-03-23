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مستشفى النصر للأطفال ينقذ حياة طفل يعاني من فشل بأعضاء الجسم

23 آذار / مارس 2021 01:17

مستشفى النصر للأطفال ينقذ حياة طفل يعاني من فشل بأعضاء الجسم
مستشفى النصر للأطفال ينقذ حياة طفل يعاني من فشل بأعضاء الجسم

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبي بمستشفى النصر للأطفال من انقاذ حياة طفل لم يتجاوز الرابعة، نتيجة معاناته من فشل متعدد في مختلف أعضاء الجسم.


وأفادت رئيس قسم العناية المركزة د.رضا أبو عاصي أن الطفل وصل قسم العناية في حالة صحية سيئة جداً وكان محولاً من مستشفى شهداء الأقصى، حيث يعاني من سخونة شديدة واسهال وقيء مستمر في اليوم السابق للدخول، كما وكان يعاني من خلل في الوظائف الحيوية حيث وجود ارتفاع بضربات القلب، وهبوط في ضغط الدم وخلل في درجة الوعي عند الطفل وتم عمل اللازم للطفل ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة 24 ساعة، وتم اعطاء المحاليل والعلاجات اللازمة، حيث تبين وجود فشل في عمل الكلى وفشل في وظائف الكبد وسيولة في الدم مع وجود انحلال عضلي.


وتضيف:" استمر اعطاء العلاجات اللازمة للطفل ومتابعة البول وعمل متابعة يومية لوظائف الكبد والكلى، وخلال فترة وجوده التي قاربت على 8 أيام طرأ تحسن تدريجي على حالة الطفل حتى تم عمل خروج للطفل من قسم العناية المركزة لأقسام المبيت الداخلية لمتابعة الحالة وهو الان بحالة صحية ممتازة ودرجة الوعي ممتازة وجميع وظائف الكلى والكبد طبيعية.


بدورهم، تقدّم ذوي الطفل بالشكر للطاقم الطبي والتمريضي بالمستشفى، وكل من أسهم في علاج ابنهم وعودة الأمل لهم من جديد ليمارس حياته بشكل أفضل

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