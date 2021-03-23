تعليم شمال غزة تفتتح دورة أمن المنشآت الهامة للعناصر الشرطية

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، دورة "أمن المنشآت الهامة" للعناصر الشرطية بمحافظة شرطة شمال غزة، وذلك في قاعة الانتفاضة بالمديرية.

وشارك في افتتاح الدورة مدير التربية و التعليم أشرف رياض حرز الله ومدير الدائرة الإدارية جواد صالحة، ومحافظ الشمال العقيد مصطفى الرزاينة، ومدير دائرة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات بمحافظة الشمال العقيد رمزي نبهان، ونائب مدير إدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات العقيد بسام القوقا، ومدير شرطة الجامعات العقيد الحقوقي ماهر السلطان.

وفي كلمته الترحيبية، توجّه حرز الله بالشكر الجزيل للعناصر الشرطية لدورهم الكبير في حفظ الأمن والنظام العام، والسهر على راحة المواطنين في كل الظروف والمناسبات، خاصة في ظل جائحة "كورونا"، ودورها في تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، وما تعكف عليه حاليا من تأمين المؤسسات الحكومية ومقار الانتخابات المزمع إجراؤها في مايو المقبل.

بدوره، وجّه محافظ الشمال العقيد الرزاينة الشكر لمديرية التربية والتعليم برئاسة حرز الله، لحسن التعاون في سبيل إنجاح هذه الدورة التي تستهدف ضباط الأمن الداخلي وشرطة الحراسات، حيث تتمحور الدورة حول أمن وحراسة المنشآت مثل الوزارات والجامعات و اللجان الانتخابية، وكيفية التصرف في حالات وظروف خاصة.

وأضاف أن هذه الدورة تأتي من أجل التركيز على أهمية أمن المنشآت ومدى أهمية حراستها كالمستشفيات خصوصاً في حال انتشار وباء جائحة "كورونا" وكذلك الانتخابات لما تحتاجه إلى جميع الجهود اللازمة وتحديد ما هي واجبات الأمن ودوره في حماية الأفراد والتنسيق مع العمليات.

يشار إلى أن هذه الدورة تستهدف أربع مجموعات، تضم كل مجموعة (45) ضابطاً شرطياً، بواقع أسبوع تدريبي لكل مجموعة.