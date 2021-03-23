تعليم الوسطى تبدأ المرحلة الثانية "الشفوية" من مسابقة أوائل الطلبة

غزة- الرأي

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالوسطى المرحلة الثانية "الشفوية" من مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 – 2021م، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ورئيس قسم الإشراف كمال أبو شملة، وعدد من المشرفين التربويين والمدارس المشاركة في المسابقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.



مدير التربية والتعليم تحدث عن أهمية المسابقة في تنشيط الطلبة وتهيئتهم لامتحانات الثانوية العامة التوجيهي التجريبية والنهائية، ودورها في زيادة تحصيل الطلبة ورفع مستواهم



ومعدلهم في الامتحان النهائي، وشكر الحاج قسم الإشراف التربوي القائم على المسابقة وقسم الحاسوب، ولمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين لولا جهودهم الطيبة لما وصل الطلاب لهذا التفوق والمستوى العلمي، وتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة المشاركين ومدارسهم.



وكانت فعاليات المسابقة قد بدأت بالمرحلة الأولى للمسابقة وهي عقد الامتحان التحريري للبنين بمدرسة خالد بن الوليد، وللبنات بمركز التدريب التربوي بالوسطى، وتهدف لتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الطلبة، وتنعكس نتائج هذه المسابقة على نتائجهم وتفوقهم في الثانوية العامة.