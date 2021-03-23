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ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

وزارة الأسرى تطلق المسابقة الإبداعية "حرية تيوب"

23 آذار / مارس 2021 01:45

وزارة الأسرى تطلق المسابقة الإبداعية "حرية تيوب"
وزارة الأسرى تطلق المسابقة الإبداعية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق المسابقة الإبداعية "حرية تيوب" ، وذلك ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني لعام 2021. 

وأوضح نبيل حجاج المشرف العام على هذه المسابقة، أن هذه المسابقة تأتي ضمن برنامج الفعاليات والأنشطة الخاصة بإحياء يوم الأسير الفلسطيني والتي تحمل هذا العام شعار "ولدنا أحراراً".

وأشار حجاج إلى أن المسابقة الرقمية تهدف إلى زيادة المحتوى الرقمي الخاص بقضية الأسرى على الانترنت، ومشاركة أكبر قدر من المتضامنين والمشاركين في صناعة المحتوى الرقمي والإبداعي والإنساني على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وبين أن شروط المشاركة والفوز في المسابقة إنشاء قناة جديدة على "اليوتيوب" تقدم محتوى خاص بقضية الأسرى، وتتضمن أكبر عدد من الفيديوهات المرتبطة بعنوان الحملة وتحصل على أكبر عدد من المشاهدات والمشتركين فيها.

وأشار حجاج الى أن الوزارة رصدت العديد من الجوائز المالية الخاصة بالفائزين ضمن هذه المسابقة، ومن باب تشجيع وحث الجميع المشاركين على انتاج مواد خاصة وابداعية بقضية الأسرى.

يذكر أن وزارة الأسرى والمحررين وفي كل عام تطلق فعالية ابداعية خاصة بيوم الأسير الفلسطيني لتبقى قضية الأسرى راسخة في عقول جيل الشباب الفلسطيني ويتوجها بإبداعاته المميزة .

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