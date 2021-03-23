الصحة تبحث تطوير تقديم خدمات الدعم النفسي

غزة- الرأي

بحثت وزارة الصحة خلال ورشة عمل اليوم تطوير سبل التعاون المشترك مع المؤسسات الأهلية حول تقديم خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية للمحجورين والمعزولين منزلياً، بحضور مدير عام الصحة النفسية د. يحيى خضر، ومدير وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية أ. وليد صباح.

واعتبر أ. صباح أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة وتقييم التجربة لمرحلة "كوفيد19"، ووضع الاعتبارات التي استفادت منها خلال الموجة الأولى من الجائحة لتطوير العمل المشترك في مجال التدخلات النفسية استعداداً للموجة الثانية، حيث ناقش الحضور أبرز القضايا التي تعامل معها بالشراكة مع المؤسسات الأهلية لتجويد وتحسين الحالة النفسية خلال فترة العزل المنزلي.

وأكد د. خضر على أهمية العمل في شمولية الخدمة، مشيرا الى متابعة تقديم حملات تثقيفية شاملة لكافة شرائح المجتمع وتفعيل الدعم الاجتماعي مع المجتمع المحيط، بتعزيز المعرفة وتقديم الدعم النفسي للمصابين.

بدورها، أشادت المؤسسات الأهلية بالجهود الواسعة التي تقدمها وزارة الصحة منذ بداية الجائحة والاهتمام بكافة شرائح المجتمع خاصة الحالات النفسية، والتواصل الدائم مع المحجورين.