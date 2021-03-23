مستشفى العيون تقدم خدماتها لنحو (4) آلاف متردد خلال فبراير 2021

غزة- الرأي

أكد رئيس قسم العيادات الخارجية بمستشفى العيون د. أسامة حسن أنه تم التعامل مع نحو (4) آلاف متردد إلى العيادات الخارجية في شهر فبراير 2021، وذلك ضمن إجراءات الحجز المسبق وسياسة التفويج.



وأوضح أنه بلغ عدد المترددين على العيادات التخصصية (1346) مريض، فيما بلغ عدد المترددين على الأجهزة التشخيصية (62) متردد، ومبينا أنه تم التعامل مع حوالي(400) تقرير طبي.



وأشار د. حسن أن العيادات الخارجية بمستشفى العيون تقدم خدمة شاملة متكاملة للمرضى ضمن إجراءات الوقاية والسلامة، بالرغم من ارتفاع أعداد المترددين عليها بعد عودة العمل فيها بقرار من وزارة الصحة.